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Прокуратура направила дело экс-начальника тульского отдела «РЖД» в суд
Фото Артема Жильцова

Прокуратура направила дело экс-начальника тульского отдела «РЖД» в суд

Его обвиняют в получении взятки и мошенничестве в крупном размере.

Прокурор Привокзального района утвердил обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего туляка. Экс-руководитель обвиняется в получение взятки через посредника и мошенничестве в крупном размере, совершенном с использованием служебного положения.

В ходе расследования выяснили: три года назад обвиняемый договорился с руководителем коммерческой организации о передаче колесного экскаватора-перегружателя. Оборудование принадлежало железнодорожной компании. Никаких разрешений и договоров аренды оформлено не было. Подсудимый находился в должности руководителя тульского отдела инфраструктуры ОАО «РЖД».

Также в 2021 году он взял у того же посредника 300 тыс. руб. за содействие в непривлечении его к уголовной ответственности за незаконную продажу щебня. Взятые на себя обязательства злоумышленник выполнить не захотел.

— Уголовное дело направлено для рассмотрения в Привокзальный районный суд Тулы. Обвиняемый в настоящее время находится под стражей. На его имущество наложен арест на сумму причиненного ущерба, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. 

Читайте по теме: В Туле осудят экс-замначальника филиала «РЖД» за крупную взятку в 769 тысяч рублей

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сегодня, в 10:52 0
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