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В Туле осудят экс-замначальника филиала «РЖД» за крупную взятку в 769 тысяч рублей
Фото Артема Жильцова

В Туле осудят экс-замначальника филиала «РЖД» за крупную взятку в 769 тысяч рублей

Изначально между злоумышленником и директором коммерческой фирмы был договор на сумму в 1,8 млн рублей.

Следственный отдел по Привокзальному району Тулы направил в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-замначальника филиала ОАО «РЖД». Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере и мошенничество.

Три года назад обвиняемый договорился с руководителем коммерческой организации о передаче колесного экскаватора-перегружателя. Оборудование принадлежало железнодорожной компании. Никаких разрешений и договоров аренды оформлено не было.

За указанные действия обвиняемый получил через посредника 769 тыс. рублей. Как позже установили правоохранители, между замначальником филиала и коммерческим директором была договоренность на сумму в 1,8 млн рублей.

Кроме того, в процессе расследования всплыл еще эпизод мошенничества.

– Следствием установлено, что в 2021 году обвиняемый совершил мошенничество, взяв у своего знакомого 300 тыс. руб. для передачи якобы взятки сотруднику полиции с целью решения проблемы знакомого. Однако обвиняемый к сотруднику полиции не обращался и денежными средствами воспользовался по собственному усмотрению, – прокомментировали в управлении следственного комитета.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Тульской области. В настоящее время следователями СК России по Тульской области собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершенным преступлениям. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

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Фотограф:
сегодня, в 16:58 0
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