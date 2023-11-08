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На ул. Советской попал в аварию автомобиль ДПС

На ул. Советской попал в аварию автомобиль ДПС

По данным Госавтоинспекции, служебная машина ехала со спецсигналами.

Днем 8 ноября на пересечении ул. Советской и пр. Ленина в Туле произошло ДТП с автомобилем ДПС. Об этом корреспонденту Myslo рассказал очевидец.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по предварительной информации, служебный автомобиль следовал с включенными спецсигналами, поворачивая с пр. Ленина, налево. 

«В этот момент произошло столкновение с автомобилем Nissan, движущимся по трамвайным путям. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили незначительные механические повреждения. По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — прокомментировали в региональном УГИБДД.

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 13:20 +1
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