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На пр. Ленина белая Mazda лихо промчала по встречке

На пр. Ленина белая Mazda лихо промчала по встречке

Видео с нарушителем ПДД появилось в Сети.

В группе Автохамы и ДТП | Тула опубликовали видео, снятое на проспекте Ленина, на участке между ул. Мира и ул. Болдина. На записи видно, как водитель автомобиля Mazda едет по встречной полосе.

«Зачем эта Mazda ехала по встречке с пересечением двойной сплошной? Становится страшно ездить, похоже на осеннее обострение», — написал автор кадров.

В группе предположили, что нарушение могло произойти из -за смещения полос движения в районе поворота с пр. Ленина на ул. Станиславского и ул. Болдина.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Автор:
сегодня, в 14:00 0
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