  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Госдума одобрила новый способ оплаты за отопление - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Госдума одобрила новый способ оплаты за отопление

Госдума одобрила новый способ оплаты за отопление

В качестве эксперимента измененный порядок будет действовать только в столице, но если он покажет себя удачно, практику распространят на все регионы.

Определять размер платы за отопление в многоквартирных домах Москвы теперь будут органы власти. Такими полномочиями их наделила Госдума, сообщает «Российская газета».

Как пояснил замглавы Минстроя Алексей Ересько, для оплаты тепловой энергии берется среднемесячный объем за предыдущий год. И если нынешняя зима теплая, а предыдущая - холодная, то жители многоквартирных домов вынуждены платить завышенную сумму за отопление.

Новый закон позволит властям самостоятельно устанавливать особенности расчета оплаты за отопление в части среднемесячного объема потребления тепла.

В случае, когда счет выставляется по нормативу, раз в год делается корректировка - и порой ее сумма оказывается внушительной. Принятый закон дает возможность дробить эту корректировку в показаниях на 12 месяцев и оплачивать равными долями.

Сейчас новый механизм оплаты в пилотном варианте будет применяться только в Москве. Если он будет эффективным и удобным для жителей, практику распространят на другие субъекты.

сегодня, в 13:04 −6
Другие статьи по темам
Событие
отоплениеоплатановый закон
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На пр. Ленина белая Mazda лихо промчала по встречке
На пр. Ленина белая Mazda лихо промчала по встречке
Смертельное ДТП под Грумантами: водитель выехал на встречную полосу
Смертельное ДТП под Грумантами: водитель выехал на встречную полосу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.