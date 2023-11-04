Госдума одобрила новый способ оплаты за отопление

В качестве эксперимента измененный порядок будет действовать только в столице, но если он покажет себя удачно, практику распространят на все регионы.

Определять размер платы за отопление в многоквартирных домах Москвы теперь будут органы власти. Такими полномочиями их наделила Госдума, сообщает «Российская газета».

Как пояснил замглавы Минстроя Алексей Ересько, для оплаты тепловой энергии берется среднемесячный объем за предыдущий год. И если нынешняя зима теплая, а предыдущая - холодная, то жители многоквартирных домов вынуждены платить завышенную сумму за отопление.

Новый закон позволит властям самостоятельно устанавливать особенности расчета оплаты за отопление в части среднемесячного объема потребления тепла.

В случае, когда счет выставляется по нормативу, раз в год делается корректировка - и порой ее сумма оказывается внушительной. Принятый закон дает возможность дробить эту корректировку в показаниях на 12 месяцев и оплачивать равными долями.

Сейчас новый механизм оплаты в пилотном варианте будет применяться только в Москве. Если он будет эффективным и удобным для жителей, практику распространят на другие субъекты.