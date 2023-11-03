«Пенится, клей на бутылке, кривые этикетки и упаковка»: туляк обнаружил странную Fanta в Обидимо

Житель Тулы пожаловался на Fanta, купленную в одном из магазинов поселка Обидимо. Фото и видео мужчина прислал в редакцию Myslo.
– Странно пенится. Цвет, вкус вообще ужас. Дата пробита, видно, кустарно. На этикетке клей торчит, бутылка сделана криво, – пишет читатель.
Клей на упаковке
Пластик в области горлышка
Кривая этикетка в клею
Слева – оригинал, справа – подделка
Нечеткие цифры на бутылке
Также на горлышке странной бутылки кривая отливка и нет знаков.
– Ощущение, будто изготовлено кустарным способом, где-то в подвале, – предполагает туляк.
На этикетке просматривается казахский текст, судя по всему, «Фанта» попала на полки в рамках параллельного импорта. По отталкивающему внешнему виду создается ощущение, будто ее разливали кустарным способом.