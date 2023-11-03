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«Пенится, клей на бутылке, кривые этикетки и упаковка»: туляк обнаружил странную Fanta в Обидимо
Фото читателя.

«Пенится, клей на бутылке, кривые этикетки и упаковка»: туляк обнаружил странную Fanta в Обидимо

Мужчина прислал видео. На нем напиток пугающе шипит.

Житель Тулы пожаловался на Fanta, купленную в одном из магазинов поселка Обидимо. Фото и видео мужчина прислал в редакцию Myslo.

– Странно пенится. Цвет, вкус вообще ужас. Дата пробита, видно, кустарно. На этикетке клей торчит, бутылка сделана криво, – пишет читатель.

Изображение WhatsApp 2023-11-03 в 13.52.29_c56cf9c5.jpgКлей на упаковке
Изображение WhatsApp 2023-11-03 в 13.52.35_2577bdbf.jpgПластик в области горлышка
Изображение WhatsApp 2023-11-03 в 13.52.28_ccd1f0b5.jpgКривая этикетка в клею
Слева – оригинал, справа – подделка
Изображение WhatsApp 2023-11-03 в 13.52.28_309fa93b.jpgНечеткие цифры на бутылке

Также на горлышке странной бутылки кривая отливка и нет знаков.

– Ощущение, будто изготовлено кустарным способом, где-то в подвале, – предполагает туляк.

На этикетке просматривается казахский текст, судя по всему, «Фанта» попала на полки в рамках параллельного импорта. По отталкивающему внешнему виду создается ощущение, будто ее разливали кустарным способом.

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