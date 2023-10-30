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Тульские полицейские подвели итоги операции «Мак»

Тульские полицейские подвели итоги операции «Мак»

Оперативно-профилактическое мероприятие проводилось с 29 мая по 11 октября.

Сыщики проводили мероприятия по противодействию распространению и потреблению наркотиков естественного происхождения, а также выявляли и ликвидировали незаконные посевы и очаги произрастания наркосодержащих растений.

Выявлено 44 преступления и 82 правонарушения, из незаконного оборота изъято более 16 килограмм подконтрольных веществ растительного происхождения и более 26 килограмм частей наркосодержащих растений.

Эта работа продолжается. Если вы располагаете информацией о незаконном обороте и пропаганде наркотиков, звоните по телефонам: 8(4873)32-22-49, 102 или 112.

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вчера, в 22:35 +1
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