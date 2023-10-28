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Два украинских беспилотника перехвачены над Тульской областью

Два украинских беспилотника перехвачены над Тульской областью

Атака совершалась устройствами самолетного типа.

По данным Министерства обороны, в ночь на 28 октября была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

«Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области», — сообщило ведомство.

По данным министерства по региональной безопасности Тульской области, было организовано реагирование экстренных служб. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Обновлено в 10.23: добавлена информация от министерства по региональной безопасности Тульской области

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 09:44 +9
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