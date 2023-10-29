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Какую квартиру можно купить в Тульской области по цене годовой зарплаты: обзор Myslo
Фото: Avito.ru

Какую квартиру можно купить в Тульской области по цене годовой зарплаты: обзор Myslo

Перед вами – свежая тематическая подборка интернет-объявлений.

По данным Туластата, средняя зарплата в Тульской области с января по июль текущего года составила 55619 рублей. Недавно мы выясняли, может ли какой бизнес может купить среднестатистический туляк на сумму, заработанную за год.

Теперь мы решили проверить, можно ли за среднюю годовую зарплату (667428 рублей) купить квартиру в райцентре Тульской области. Учитывая сумму, наши требования предельно просты: вторичка, удовлетворительное состояние и наличие минимального ремонта. Таких вариантов нашлось около 20, самые интересные из них – перед вами. Поехали!

 

По традиции, начинаем с самого дешёвого варианта. Он же – самый просторный на сегодня. Он находится в Арсеньево. Три изолированные комнаты, 54 кв. м.

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Второй этаж из четырёх, раздельный санузел и балкон. Цена – 550 тысяч рублей. Продавец уточняет, что возможен торг и покупка на средства материнского капитала.

 

«Двушка» в двух километрах от центра Суворова, площадью 33 «квадрата» обойдётся в 595 тысяч рублей. Верхний второй этаж, косметический ремонт. В наличии холодильник, мебель и телевизор. Во дворе – спортплощадка.

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Установлены хорошие межкомнатные двери и пластиковое окно в одной из комнат. Комментарий автора объявления: «В пяти минутах ходьбы лес и водохранилище, в 20 минутах езды – курорт «Краинка».

 

Следующий вариант – однокомнатная квартира в Куркино. Первый этаж трёхэтажного дома, площадь 32 кв. м., косметический ремонт. Ценник – 630 тысяч рублей.

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Вот что пишет владелец: «Квартира в хорошем состоянии, установлены пластиковые окна. Рядом микрорынок, новый парк, администрация, магазины, школа, детский сад. Торг уместен». Фотографий, увы, немного.

 

Два самых дорогих варианта на сегодня стоят по 650 тысяч рублей каждый. Первый – «однушка» в Одоеве. 29 кв. м., первый этаж, балкон, окна на солнечную сторону. Тихий район, приветливые соседи.

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В доме центральное отопление, имеется водонагреватель. Рядом детский сад, школа, больница, магазины, фитнес-клуб с бассейном и сауной, во дворе – детская площадка и парковочные места.

 

Второй вариант за нашу максимальную цену расположен в бывшем семейном общежитии в пос. Тёплое. Первый этаж, квартира не угловая, тёплая, светлая, просторная. В доме был сделан капремонт с благоустройством территории.

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В квартире установлены пластиковые окна, натяжной и подвесной потолки, есть водонагреватель и счетчики. Судя по фото, санузел совмещён с кухней (Что? Да!) Во дворе имеется огород, выведена вода для полива. Один собственник, документы готовы к продаже.

Друзья, как, по-вашему, живётся в квартире за 650 тысяч рублей? Делитесь мнениями в комментариях!

Сюжет: Купи-продай
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