Тронулся на красный и прямо в толпу! Появилось видео момента ДТП с внедорожником на улице Советской

65-летний водитель Mitsubishi Pajero сбил трех человек. Видео попало на камеры наблюдения.

26 октября на ул. Советской Mitsubishi Pajero врезался в толпу людей на пешеходном переходе. В распоряжении Myslo оказалось видео момента ДТП.

Судя по кадрам, внедорожник остановился у стоп-линии на пересечении ул. Советской и проспекта Ленина. Горел красный сигнал светофора. Затем загорелась стрелка для поворачивающих налево.

Водитель Mitsubishi Pajero слегка замешкался, после чего двинулся прямо, на красный, постепенно набирая скорость. В это время Советскую уже переходили пешеходы.

Толпу людей сложно было не заметить, но водитель почему-то не остановился и врезался прямо в них.

Как стало известно Myslo, водитель, сидевший за рулем внедорожника, был трезвым. В чем причина ДТП, предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

Напомним, в аварии пострадала 41-летняя женщина и 60-летний мужчина. У мужчины перелом ноги, у женщины закрытая черепно-мозговая травма. Еще одна женщина, попавшая под колеса, отказалась от госпитализации.