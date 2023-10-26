В центре Тулы внедорожник Mitsubishi Pajero влетел в группу пешеходов

По предварительной информации, на пересечении проспекта Ленина и ул. Советской пострадали несколько человек.

Днем 26 октября в районе поворота с пр. Ленина на ул. Советскую в Туле произошло ДТП. Как сообщают очевидцы, водитель Mitsubishi Pajero совершил наезд на группу пешеходов.

По имеющейся на данный момент информации, в результате происшествия пострадали несколько человек. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, подробная информация уточняется.

«65-летний водитель Mitsubishi совершил наезд на на двух женщин (37 лет и 41 год) и 60-летнего мужчину. По предварительной информации, пешеходы переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Различные травмы получили два пешехода: женщина 1982 года рождения и мужчина. Оба госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — прокомментировали в УГИБДД.

Видео канала «т а к и ж и в е м».