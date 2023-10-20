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После масштабного рейда тульской полиции из России выдворят 84 нелегала
Фото из архива Myslo

После масштабного рейда тульской полиции из России выдворят 84 нелегала

Также нарушителям придется заплатить штрафы.

В Тульской области полиция подвела итоги второго этапа федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023». Рейд проводился с 2 по 8 октября.

Силовики проверяли предприятия, организации, которые используют иностранную рабочую силу, а также места компактного проживания иностранцев, строительные, торговые и сельскохозяйственные объекты.

В результате проведенных мероприятий возбуждено пять уголовных дел, среди которых фиктивная постановка на учет и подделка документов.

В ходе операции выявлено 382 административных правонарушения миграционного законодательства, среди которых:

  • 239 — нарушение правил въезда, выезда и пребывания,
  • 103 — нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности,
  • 22 — незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и др.

На нарушителей наложены штрафы общей суммой 780 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в отношении 84 иностранных граждан районными судами приняты решения о выдворении с территории Российской Федерации.

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