  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. За прошлую неделю в области пропали четыре туляка - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
За прошлую неделю в области пропали четыре туляка

За прошлую неделю в области пропали четыре туляка

С 8 по 15 октября несколько человек пропали без вести.

На территории области пропали трое мужчин и одна пожилая женщина. Ориентировки с ними выложил поисковый отряд «ЛизаАлерт». При каких обстоятельствах пропали люди — не уточняется. Тем не менее, поисковики набирают волонтеров в свою команду и просят распространить информацию о туляках.

Myslo публикует ориентировки пропавших.

https://img.myslo.ru/Contents/40/cf/bb06-3aa8-45f9-9841-395a543dc1cd/55c1c10a-c504-4895-8da8-add419bfb5b4.jpg
https://img.myslo.ru/Contents/40/cf/bb06-3aa8-45f9-9841-395a543dc1cd/f0879ef7-513f-4abf-b9d2-894df8e477da.jpg
https://img.myslo.ru/Contents/40/cf/bb06-3aa8-45f9-9841-395a543dc1cd/46a3c462-151d-4dbc-8e8d-9b55b4565d5c.jpg
https://img.myslo.ru/Contents/40/cf/bb06-3aa8-45f9-9841-395a543dc1cd/70e83f02-831f-42a0-ba28-59ec3be0593b.jpg

Также на территории нашей области может находится подросток из Челябинской области — Альберт Латыпов. Мальчика разыскивают с 4 сентября.

LJ7vjmuXlYY.jpg

 

Просим вас сообщать любую информацию о местонахождении пропавших по телефону горячей линии отряда 8 (800) 700-54-52 или 112.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор:
сегодня, в 12:58 0
Другие статьи по темам
Место
ЛизаАлертТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Мобилизованный туляк получил 5 лет колонии за самоволку
Мобилизованный туляк получил 5 лет колонии за самоволку
В Платоновском парке вырубят 106 деревьев
В Платоновском парке вырубят 106 деревьев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.