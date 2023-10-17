За прошлую неделю в области пропали четыре туляка

С 8 по 15 октября несколько человек пропали без вести.

На территории области пропали трое мужчин и одна пожилая женщина. Ориентировки с ними выложил поисковый отряд «ЛизаАлерт». При каких обстоятельствах пропали люди — не уточняется. Тем не менее, поисковики набирают волонтеров в свою команду и просят распространить информацию о туляках.

Myslo публикует ориентировки пропавших.

Также на территории нашей области может находится подросток из Челябинской области — Альберт Латыпов. Мальчика разыскивают с 4 сентября.

Просим вас сообщать любую информацию о местонахождении пропавших по телефону горячей линии отряда 8 (800) 700-54-52 или 112.