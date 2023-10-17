В Платоновском парке вырубят 106 деревьев

Сухие и аварийные ясени и клены заменят на молодые дубы и красные клены.

В редакцию Myslo обратились взволнованные жители микрорайона Зеленстрой: «Платоновский парк сильно поредел!», «В парке вырубают деревья, а что взамен?»

За комментариями мы обратились к Ирине Суровой, управляющей парковым хозяйством Платоновского парка.

Ирина Валерьевна напомнила, что в июле этого года были ураганные ветры. И в результате несколько деревьев упали, в том числе — на парковку жилого дома рядом с парком.

— Мы обратились в городскую администрацию. Была создана комиссия, обследовали деревья вдоль пешеходных дорожек. Отметили сухие и аварийно наклоненные, которые могли представлять угрозу при сильном ветре. Глубокое обследование здоровья деревьев комиссия не проводила. Всего выявили 106 сухих и аварийных деревьев, которые нужно удалять, — пояснила Ирина Сурова.

Совсем недавно, 8 октября, когда был сильный ветер, упали еще две огромные липы — вполне здоровые, зеленые, сильные деревья. Администрация парка даже закрывала его для посещения. В парке сложный рельеф, грунты с близко расположенными подземными водами. А деревья уже очень большие, порывов ветра не выдерживает их корневая система.

Удаление деревьев — довольно сложная работа: нужно аккуратно убирать сухостой, чтобы не повредить здоровые экземпляры. В работе используют автовышки, привлекают альпинистов.

— Мы очень любим свой парк и, конечно, обновляем лес. Очень хотели бы и разбить новые рощи, и обустроить аллеи. Но одного желания мало. Молодые саженцы с трудом приживаются в тени мощных старых деревьев и их развитой корневой системы. Мы делаем частичные подсадки — на открытых площадках, по периметру парка. Например, в прошлом году посадили 16 кленов и лип вокруг фонтана. Недавно высадили 20 красных дубков. Это дерево широко распространено в северной части России, оно прекрасно выдерживает заморозки и жару. Его еще называют канадским или северным дубом. Красный дуб получил свое название из-за особенных свойств листьев. Когда они распускаются, то имеют красноватый оттенок, позже зеленеют. А осенью снова окрашиваются в красные тона. В природе дерево может прожить до 400 лет.

Платоновский лес в основном состоит из ясеней, дубов, лип и кленов. Ясени, к сожалению, погибли от ясеневой златки. И пока восстанавливать посадки ясеня нет смысла: деревья все равно погибнут от этого вредителя.

Клены в парке, как и во многих скверах Тулы, заражены грибком — трудно найти сейчас красивые кленовые разноцветные листья без уродливых черных пятен. Молодые саженцы красного клена сотрудники парка обрабатывают от грибка, пока они не заболели, поэтому будут дальше делать посадки красного клена.

— По периметру парка пробуем сажать хвойники. Сосны плохо приживаются: им нужен свет и другая почва. Хорошо растет можжевельник. Но тут тоже есть нюансы: кустарники плохо переносят мочу собак. Все, что было посажено вдоль дорожек к собачьей площадке, погибло, — сетует Ирина Сурова.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Платоновский парк был назван по фамилии одного из купцов Платоновых, который купил эту территорию у других известных тульских купцов — Ливенцевых. Это была типичная купеческая усадьба начала XX века. Она отличалась от классической дворянской своей производственной направленностью. В усадьбе Платоновых развивали рыбное, коневодческое хозяйства, садоводство, здесь разводили и продавали скот и птицу.

Главной достопримечательностью усадьбы были большой парк и три пруда. Основу парка составляла дубовая роща — «потомок» засечных лесов, когда-то проходящих в этих местах. Впоследствии большую часть тех деревьев вырубили, на их месте выросли клены, осины, липы, тополя. До наших дней сохранилось некоторое количество старых деревьев, в том числе столетние ивы на берегу пруда.

Еще недавно Платоновский парк был заброшенным лесом. Сейчас это любимое место отдыха туляков.

Ноябрь, 2006 г. Октябрь, 2023 г.