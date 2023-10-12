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Начальника цеха, по чьей вине рабочий обварился и умер, приговорили к двум годам условно
Фото из архива Myslo

Начальника цеха, по чьей вине рабочий обварился и умер, приговорили к двум годам условно

Райсуд вынес вердикт по делу начальника цеха одного из крупных производств Новомосковска.

47-летнего жителя Новомосковска признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности опасных объектов, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть. Напомним, резонансная трагедия случилась этим летом на предприятии АО «НАК «Азот».

Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, начальник отделения по производству аммиака допустил рабочих к ремонту на неподготовленный котёл-утилизатор. В ходе демонтажа опасного оборудования выбросом пароводяной смеси обожгло двух человек, одному из монтажников был причинен тяжкий вред здоровью. Второй умер от ожогов через несколько дней.

— Суд с учётом позиции государственного обвинителя, потерпевших приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

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Автор:
сегодня, в 17:26 +1
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