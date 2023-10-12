Следователи проводят проверку по факту пожара в пекарне на улице Пирогова, где погиб человек

Фото СУ СКР по Тульской области

При пожаре один повар скончался, второй – госпитализирован.

Следственными органами СК РФ по Тульской области проводится доследственная проверка по факту пожара в местной торговой лавочке.

Ночью 12 октября загорелась торговая палатка, расположенная по улице Пирогова. В результате отравления продуктами горения скончался 23-летний молодой человек. Второго госпитализировали. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки.

— Следователями следственного отдела по Центральному району города Тулы следственного управления СК России по Тульской области проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СУ СКР России по Тульской области.

По информации источников Myslo, пожар произошел в пекарне. Пострадавшие — повара. Молодые люди пришли на работу в ночь, чтобы замесить тесто для утренних пирожков.