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Тульские инспекторы ДПС на служебной машине доставили серьезно заболевшего ребенка в больницу
Фото пресс-службы УГИБДД УМВД России по Тульской области

Тульские инспекторы ДПС на служебной машине доставили серьезно заболевшего ребенка в больницу

К дежурившим на трассе полицейским обратился встревоженный отец – его сыну требовалось оперативное вмешательство.

Добрую историю о помощи жителям Алексина рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тульской области. Так, 5 октября инспекторы Максим Шухренков и Герман Булычев дежурили на 736-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

Днем к ним обратился взволнованный мужчина. Он пояснил, что его сыну нужна срочная помощь врачей. Мальчик почувствовал недомогание, местные медики порекомендовали госпитализироваться в областную больницу. Семья поехала на своей машине в Тулу, но попала в пробку. Боли усиливалась с каждой минутой.

— Полицейские оценили сложившуюся ситуацию и поняли, что медлить нельзя. Они пересадили подростка и его маму в патрульный автомобиль, включили спецсигналы и направились в медицинское учреждение, где передали больного врачам. Позже стало известно, что юношу экстренно прооперировали и теперь его жизни ничто не угрожает, — рассказали в УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Когда мальчик пошел на поправку, инспекторы ДПС навестили его в стенах стационара, вручили памятный подарок от Госавтоинспекции и пожелали скорейшего выздоровления.

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В случае возникновения сложной ситуации всегда можно обратиться за помощью к инспекторам ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции не оставят в беде и окажут всевозможное содействие, а при необходимости помогут с вызовом спецслужб или эвакуатора.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07 или 32-95-54.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.

Автор:
сегодня, в 10:55 +9
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Место
АлексинТула

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