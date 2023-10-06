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«Не лишайте детей мамы!»: суд рассмотрел апелляцию матери убитого в Варваровке ребенка

«Не лишайте детей мамы!»: суд рассмотрел апелляцию матери убитого в Варваровке ребенка

Суд оставил без изменений приговор Роксане Калуцкой: 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

В Ленинском суде началось рассмотрение апелляционной жалобы Роксаны Калуцкой из скуратовской Варваровки. Ее осудили за оставление в опасности собственного ребенка. Зимой 2023 года пьяная женщина не остановила сожителя, избивающего ее сына: не вызвала полицию, скорую, не попросила помощи у соседей. В результате шестилетний мальчик скончался от множества травм.

Ранее суд приговорил Роксану к 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Она обжаловала приговор.

6 октября в суде присутствовал родной отец убитого мальчика и других детей Роксаны. Он просил суд оставить приговор без изменений. Мужчина сообщил, что сейчас готовит документы, чтобы забрать остальных троих ребят к себе.

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Суд рассмотрел жалобы осужденной и ее адвоката на решение мирового судьи, а также представление прокуратуры. 

Сама Калуцкая считает назначенное наказание слишком суровым и необоснованным. Обращает внимание на то, что имеет хорошие характеристики, и просит назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы. Считает, что отягчающие обстоятельства из обвинения нужно убрать, например состояние опьянения — ведь медосвидетельствования не было.

В своем последнем слове Калуцкая попросила суд не лишать детей матери.

Однако суд оставил приговор без изменений.

 

Решением суда Роксане К. было назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Ее сожителя признали виновным в убийстве и истязании 6-летнего ребенка. Ближайшие 23 года он проведет в колонии строгого режима.

Сюжет: Убийство ребенка в Скуратово
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