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В Узловском районе пропал 33-летний Андрей Тихонов

В Узловском районе пропал 33-летний Андрей Тихонов

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Волонтёры отряда «Поиск 71» просят жителей региона оказать содействие в поисках жителя д. Брусянка Узловского района 33-летнего Андрея Тихонова. Мужчина 26 сентября, в 11.30 ушёл из дома и не вернулся. Он нуждается в медицинской помощью.

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Приметы: рост 190 см, плотного телосложения, волосы черные, короткая стрижка. При себе имел желтый пакет. Одежда: чёрная шапка, тёмно-зелёная куртка, тёмно-синие спортивные брюки, тёмно-синие кроссовки.

Просьба всем, кому что-либо известно о пропавшем, позвонить по телефону 8(902)900-26-15 или 112.

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сегодня, в 19:07 0
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Место
Тульская областьУзловской район

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