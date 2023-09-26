В Узловском районе пропал 33-летний Андрей Тихонов

Волонтёры отряда «Поиск 71» просят жителей региона оказать содействие в поисках жителя д. Брусянка Узловского района 33-летнего Андрея Тихонова. Мужчина 26 сентября, в 11.30 ушёл из дома и не вернулся. Он нуждается в медицинской помощью.

Приметы: рост 190 см, плотного телосложения, волосы черные, короткая стрижка. При себе имел желтый пакет. Одежда: чёрная шапка, тёмно-зелёная куртка, тёмно-синие спортивные брюки, тёмно-синие кроссовки.