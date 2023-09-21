Карма: в Туле водитель случайно попался ДПС при обгоне на встречке

Сергей М. прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые на ул. Ф. Энгельса. На записи видно, как водитель кроссовера решил нарушить ПДД, а в этот момент рядом случайно оказался экипаж Госавтоинспекции.

«Торопыга на Renault Duster совершил обгон сразу двух автомобилей по трамвайным путям встречного направления на ул. Фридриха Энгельса. За что сразу же был остановлен экипажем ДПС», — сообщил Сергей М.

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Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 962 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.