Тулячка нашла в лесу под Веневом редкий гриб, занесённый в Красную книгу

Жительница Тульской области в одном из пабликов разместила фотографию необычного гриба, обнаруженного в Веневском районе и попросила пользователей «опознать» его:
«Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что за гриб? Рос на упавшем дереве».
Оказалось, что женщине попался ежовик коралловидный – этот гриб относится к семейству Герициевых, растёт на стволах и пнях мёртвых деревьев.
В молодом возрасте он считается съедобным, но собирать его не следует – ежовик коралловидный относится к редким видам грибов и занесён в Красную книгу Тульской области.
Кстати, за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений ст. 8.35 КоАП РФ для граждан предусмотрен штраф от 2500 до 5000 рублей.