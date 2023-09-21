Тулячка нашла в лесу под Веневом редкий гриб, занесённый в Красную книгу

Фото: vk.com/club97470763

По её словам, он был обнаружен на упавшем дереве.

Жительница Тульской области в одном из пабликов разместила фотографию необычного гриба, обнаруженного в Веневском районе и попросила пользователей «опознать» его:

«Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что за гриб? Рос на упавшем дереве».

Оказалось, что женщине попался ежовик коралловидный – этот гриб относится к семейству Герициевых, растёт на стволах и пнях мёртвых деревьев.

В молодом возрасте он считается съедобным, но собирать его не следует – ежовик коралловидный относится к редким видам грибов и занесён в Красную книгу Тульской области.

Кстати, за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений ст. 8.35 КоАП РФ для граждан предусмотрен штраф от 2500 до 5000 рублей.