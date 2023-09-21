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В Туле выбрали воспитателя года
Фото Татьяны Родионовой

В Туле выбрали воспитателя года

Победитель имеет право принять участие во всероссийском этапе конкурса.

Накануне в Институте повышения квалификации подвели итоги регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России — 2023».

По итогам испытаний очного тура первое место заняла Татьяна Родионова, воспитатель ЦО № 4 в Ефремове, второе — Ольга Плаксина, воспитатель ЦО № 34 города Тулы, третье — Елена Сельгеева, воспитатель детского сада № 2 Кимовского района.

Лауреатов наградили грамотами регионального министерства образования, памятными сувенирами и денежными премиями от областной организации профсоюза работников народного образования.

Отметим, что региональный победитель имеет право принять участие во всероссийском этапе конкурса.

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Автор:
сегодня, в 17:41 +2
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