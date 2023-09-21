В Туле выбрали воспитателя года

Накануне в Институте повышения квалификации подвели итоги регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России — 2023».
По итогам испытаний очного тура первое место заняла Татьяна Родионова, воспитатель ЦО № 4 в Ефремове, второе — Ольга Плаксина, воспитатель ЦО № 34 города Тулы, третье — Елена Сельгеева, воспитатель детского сада № 2 Кимовского района.
Лауреатов наградили грамотами регионального министерства образования, памятными сувенирами и денежными премиями от областной организации профсоюза работников народного образования.
Отметим, что региональный победитель имеет право принять участие во всероссийском этапе конкурса.