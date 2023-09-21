В Туле выбрали воспитателя года

Фото Татьяны Родионовой

Победитель имеет право принять участие во всероссийском этапе конкурса.

Отметим, что региональный победитель имеет право принять участие во всероссийском этапе конкурса.

Лауреатов наградили грамотами регионального министерства образования, памятными сувенирами и денежными премиями от областной организации профсоюза работников народного образования.

По итогам испытаний очного тура первое место заняла Татьяна Родионова, воспитатель ЦО № 4 в Ефремове, второе — Ольга Плаксина, воспитатель ЦО № 34 города Тулы, третье — Елена Сельгеева, воспитатель детского сада № 2 Кимовского района.

Накануне в Институте повышения квалификации подвели итоги регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России — 2023».