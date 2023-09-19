Костромчанку судят за мошенничество с коронавирусными выплатами в тульской больнице

Донской городской суд Тульской области рассматривает дело врача-терапевта. Ей вменяют мошенничество при получении выплат.

В 2021 году Л. занимала должность участкового врача в отделении № 2 ГУЗ «ДГБ № 1». По версии обвинения, она внесла заведомо ложную информацию о больных, которые были у неё на приёме. Врач поставила им коронавирус, хотя по факту они не переносили новую инфекцию. Затем предоставила отчёт, чтобы получить дополнительные выплаты по работе с заражёнными COVID-19.

— Своими действиями подсудимая причинила Тульскому региональному отделению Фонда социального страхования материальный ущерб на общую сумму более 20 тыс. руб., а Управлению соцзащиты населения — более 8 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе райсуда.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В данный момент Л. живёт и работает в Костроме. Вместе с адвокатом подсудимая участвует в заседании по видеосвязи. Следующих свидетелей по делу допросят 22 сентября.

Согласно УК РФ по данному виду мошенничества можно получить штраф до 120 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до одного года. Рассматривается вариант в виде обязательных работ на срок до 360 часов либо исправительных работ на срок до года. В качестве наказания могут быть приняты меры в виде ограничения свободы на срок до двух лет или принудительные работы до двух лет, а также арест до четырёх месяцев.