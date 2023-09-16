На даче в Заокском районе сгорели мужчина и ребенок: на месте происшествия работают следователи

Фото ГУ МЧС по Тульской области и ТЦМК

Следственными органами СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины и его малолетнего ребёнка при пожаре в Заокском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, в ночь на 16 сентября 49-летний мужчина и его 9-летний [по другой информации, 7-летний] сын сгорели на даче в СНТ «МНИРТИ» — дачный поселок неподалеку от Страхово.

Еще двум членам семьи — 42-летней маме и 5-летнему ребенку — удалось спастись.

От госпитализации они отказались.

Причина пожара пока точно неизвестна, возможно, не выдержала проводка: в дачном доме были включены обогреватели.

Как сообщал Myslo ранее, пожар начался 16 сентября в начале четвертого часа утра, справиться с открытым огнем удалось только через четыре часа. Первый этаж дачи выгорел полностью, второй рухнул.

Сейчас на месте работают следователи Ясногорского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области.