  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На даче в Заокском районе сгорели мужчина и ребенок: на месте происшествия работают следователи - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На даче в Заокском районе сгорели мужчина и ребенок: на месте происшествия работают следователи
Фото ГУ МЧС по Тульской области и ТЦМК

На даче в Заокском районе сгорели мужчина и ребенок: на месте происшествия работают следователи

Двум членам семьи удалось спастись.

Следственными органами СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины и его малолетнего ребёнка при пожаре в Заокском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, в ночь на 16 сентября 49-летний мужчина и его 9-летний [по другой информации, 7-летний] сын сгорели на даче в СНТ «МНИРТИ» — дачный поселок неподалеку от Страхово.

Еще двум членам семьи — 42-летней маме и 5-летнему ребенку — удалось спастись.

От госпитализации они отказались.

Причина пожара пока точно неизвестна, возможно, не выдержала проводка: в дачном доме были включены обогреватели. 

Как сообщал Myslo ранее, пожар начался 16 сентября в начале четвертого часа утра, справиться с открытым огнем удалось только через четыре часа. Первый этаж дачи выгорел полностью, второй рухнул. 

Сейчас на месте работают следователи Ясногорского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области.

Галерея
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 10:25 0
Другие статьи по темам
Событие
пожарМНИРТИпогиб ребенокСНТ
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жесткое ДТП на границе с Московской областью: пострадали два человека
Жесткое ДТП на границе с Московской областью: пострадали два человека
В Туле открылась выставка картин западноевропейских мастеров: фоторепортаж
В Туле открылась выставка картин западноевропейских мастеров: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.