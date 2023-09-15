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Вы ушли с маршрута: сколько туляков пропадает без вести и скольких из них находят
Фото: Артем Жильцов, «ЛизаАлерт», пресс-служба СУ СКР по региону

Вы ушли с маршрута: сколько туляков пропадает без вести и скольких из них находят

Поговорили с волонтерами, правоохранителями и родственниками пропавших.

Согласно статистике МВД, ежегодно в России пропадает около 180 000 человек. Примерно 160 000 пропавших благополучно находят. К сожалению, часть людей просто исчезает, как будто их никогда и не было. Тогда пропавших объявляют в федеральный розыск — чаще всего это делается в Москве, Московской области и Чечне.

В Тульской области за 2022 год пропавшими без вести числились 456 человек. В реальности же, как уверяют эксперты, статистика МВД является весьма приблизительной, ведь в ней учитываются только те люди, чьи родственники обращались к правоохранителям. 

Исчез из больницы

10 июня 2021 года Сергей Аксёнов отпраздновал 39-летие. Праздник вышел довольно грустным: мужчина тяжело переживал расставание с сожительницей, которая по какой-то причине запрещала ему общаться с их детьми.

— Дамочка его ушла к другому мужику, который, грубо говоря, через дорогу жил, — рассказывает мама Сергея, Наталья Власова. — Так что он видел своих детишек каждый день, а поговорить не имел возможности. Тосковал очень по ним. Умолял сожительницу разрешить провести с детьми время, но та рогом упёрлась и все. Сережа из-за этого начал часто закладывать за воротник, потерял работу. 

Один раз, по словам Натальи, пьяного мужчину жестоко избили — как раз накануне дня рождения. Кто это сделал, он вспомнить не мог, но его мать уверена, что избивали его бывшая сожительница и её новый ухажер: Сергей говорил, что они уже бросались на него с кулаками, когда он в очередной раз пытался выпросить свидание с детьми.

— 11 июня мне надо было отъехать по делам, я оставила Серёжу дома одного, — продолжает женщина. — И, видимо, у него случился приступ белой горячки: орал что-то бессвязное, в окна бился, как рассказывали мне потом соседи. Вызвали полицию, чтоб его утихомирить. Его забрали в отдел, и после этого он пропал.

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Полицейские говорили Наталье, что они отвезли её сына в участок, но там ему стало плохо. Поэтому они решили отпустить пьяного мужчину в больницу, доверив ему самостоятельно проделать путь до неё.

— Из отдела я сразу побежала к врачам, а там мне поведали историю о том, что у них сработала пожарная сигнализация, и Серёжа якобы вскочил из кресла-каталки и убежал. Вы можете в это поверить? Он же еле-еле ходил после побоев, плюс был пьяный, то есть координации никакой.

А меня заставляют поверить в то, что он лихо обежал санитарок и бросился наутёк! При этом ни один из опрошенных мной очевидцев вообще не видел моего сына в больнице, — утверждает Наталья.

Два года поисков так и не дали ответа на вопрос о том, как и куда пропал Сергей Аксёнов. Убитая горем Наталья дошла до того, что даже несколько раз обращалась к экстрасенсам.

— Кто-то говорит, что он мертвый закопан где-то в лесу. Кто-то заявляет, что видит его живым-здоровым где-то у реки. Мне хочется верить, что Серёжа живой, но надежды на счастливый исход все меньше и меньше. Я периодически общаюсь с волонтёрами-поисковиками, те помогают сохранять веру в лучшее. Рассказывают, что никогда не нужно отчаиваться. Вот я и стараюсь не отчаиваться. Из последних сил стараюсь, — завершает женщина.

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«95% пропавших находятся живыми»

Большинство людей уверены, что пропавшие обязательно становятся жертвами преступлений. На самом деле чаще всего это не так. Люди могут просто утратить контакт с родственниками, а те, разволновавшись, сразу же бегут в полицию, обращаются к волонтёрам. Об этом Myslo рассказывает старший информационный координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Тульской области Артём Слонов.

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— На сегодняшний день отряд получает около 2-3 заявок в день. Начался сезон «тихой охоты», и грибники атаковали леса, но мы планомерно и успешно возвращаем заблудившихся бабушек и дедушек домой. Хочу отметить, что 95% пропавших находятся живыми. Но 5% поисков в силу различных обстоятельств заканчиваются трагически.

Сам Артём попал в волонтёры в 2019 году: в общественном транспорте заметил компанию молодых ребят, которые вели себя шумно, привлекая внимание. А вечером этого же дня наткнулся на ориентировку, в которой был один из подростков. Артём позвонил волонтерам, сообщил, где видел его в день пропажи. Парня сумели отыскать, а Артём с того момента решил посвятить себя волонтёрству.

— За это время я принял участие во многих поисковых операциях, — делится Артём. — Один из самых ярких случаев — пропажа бабушки в Кимовском районе в июле 2021 года. Она ушла из дома в неизвестном направлении. Поиск длился 6 суток. Мы день за днем прочесывали местность, искали с беспилотниками, но все было безрезультатно. На шестой день, а это должен был быть последний день активного поиска, бабушку нашли. В очень тяжёлом состоянии, практически без сознания.

Мы просили её не закрывать глаза, разговаривали с ней, чтобы она не отключилась. Буквально на руках перенесли ее в карету скорой помощи… И медики выходили её!

Тот поиск стал личным принципиальным вызовом — мы сделали все возможное, чтобы найти пропавшую.

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В те самые 5% поисков, которые оборачиваются трагедией, входит и история 13-летней школьницы из посёлка Бородинского. 38-летний Александр Брежнев похитил девочку, изнасиловал и жестоко убил её, спрятав тело в лесном массиве. За это чудовищное преступление он получил пожизненное лишение свободы.

— Она исчезла в июне 2020 года: в первые сутки был срочно организован выезд, который позже перерос в самый масштабный поиск на территории области за все время существования нашего отряда, — вспоминает Артём. — Приходилось водить группы численностью до 50 человек. Чтобы вы понимали: в стандартную группу входит от двух до пяти. Шаг за шагом, метр за метром мы прочесывали местность в надежде на положительный исход.

К вечеру третьего дня поисков в эфире прозвучала команда «Стоп», после которой наступила звенящая тишина: в координационный штаб доложили, что девочка мертва.

За 11 лет работы отряда «ЛизаАлерт» в Тульской области не найдено 110 человек — это примерно 3% от общего числа поступивших заявок.

— Каждый имеет право вернуться домой, поэтому наш отряд ведет поиск пропавшего до самого конца — счастливого или печального. Мы готовы сделать все возможное, а иногда и невозможное, чтобы вернуть человека к его семье. Работаем круглосуточно, и к нам можно обратиться по номеру горячей линии 8-800-700-54-52, — заключает Артём.

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Как работают правоохранители

У силовиков имеется специальная инструкция о порядке действий при поступлении заявления о пропавшем человеке. Сначала заявление регистрируют, а если имеются причины предполагать, что в отношении человека совершено преступление, информация передается в Следственный комитет.

В их компетенции — расследование дел об убийствах, а при исчезновении человека уголовное дело возбудят именно по статье 105 УК РФ. Это вовсе не означает, что пропавший был убит, — просто данная статья даёт правоохранителям максимальные полномочия для поиска: контроль над электронной почтой, телефонными звонкми, отслеживание местоположения телефона пропавшего.

— Следователи ежедневно изучают сводки о происшествиях на территории области, в том числе сведения о пропавших лицах. Это направление — одно из приоритетных для отдела криминалистики. По каждому такому сообщению мы выясняем все обстоятельства исчезновения человека. Самые основные версии пропажи людей: в отношении пропавшего совершено преступление; исчезнувший стал жертвой несчастного случая (погиб или находится в больнице, не имея возможности сообщить о себе); пропавший жив и сознательно уехал, никого не предупредив (скрывается из-за долгов, от угрожающих ему лиц, от призыва на военную службу, от родственников или правоохранительных органов и т. д.), — сообщили Myslo в пресс-службе регионального СК.

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Следователи проводят осмотр квартиры и места последнего пребывания пропавшего человека, допрашивают свидетелей и родственников, назначают судебные экспертизы.

— Мы сотрудничаем с полицией и волонтерами. Криминалисты находятся в постоянном контакте с ними — обмениваются актуальной информацией и планируют дальнейшие свои действия. В настоящее время все пропавшие без вести, материалы о которых зарегистрированы в следственном управлении, найдены, — уточнили в СК. 

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Что делать, если пропал ваш близкий

  • Обратиться в полицию с заявлением о пропаже. При себе желательно иметь паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. А также документы пропавшего человека и его фото.
  • Подробно описать сотрудникам, во что был одет пропавший, кто его видел в последний раз, куда и по какому маршруту он собирался отправиться.
  • Обзвонить знакомых и друзей пропавшего.
  • Подключить к поискам как можно больше людей, обратившись к волонтёрам.

Добавим, что на территории Тульской области с 1993 года действует структурное подразделение УМВД — Бюро регистрации несчастных случаев. По сути бюро — это банк данных и справочная служба в одном лице, так как БРНС тесно взаимодействует со «Службой скорой помощи», больницами, моргами.

Контактные телефоны: 32-31-62 и 32-31-63 (с понедельника по пятницу с 7-00 до 18-00).

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