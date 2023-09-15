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Пострадавший в Новомосковске мотоциклист ищет видео с моментом ДТП

Пострадавший в Новомосковске мотоциклист ищет видео с моментом ДТП

По его словам, причиной падения стал резкий манёвр водителя ВАЗа, совершённый с нарушением ПДД.

Накануне вечером, на ул. Мира в Новомосковске 25-летний мужчина на мотоцикле Racer RC-300 свалился с транспортного средства. Такие данные содержатся в официальной сводке Госавтоинспекции.

Однако сам пострадавший утверждает, что причиной падения стал выехавший из двора на дорогу легковой автомобиль. В паблике «ЧП Новомосковск» парень ищет очевидцев, которые располагают видеозаписями из регистраторов:

– Водитель «ВАЗа» перекрыл движение и создал аварийную ситуацию, после чего было применено экстренное торможение и произошло падение. Есть три свидетеля, но нужно видео с моментом ДТП.

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