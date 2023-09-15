Руководителем тульского «Арсенала» может стать Алексей Дуданец

Фото: ФК «Текстильщик»

Ранее он был вице-президентом ФК «Текстильщик» из Иваново.

В руководство ПФК «Арсенал» в ближайшее время может войти Алексей Дуданец – бывший вице-президент ивановского «Текстильщика». Об этом пишет «Российская Газета» со ссылкой на собственные источники в РФС.

По данным издания, кандидатура Дуданца и другие кадровые изменения в структуре футбольного клуба сейчас находятся в стадии обсуждения.

Алексей Дуданец занял пост вице-президента ФК «Текстильщик» в январе прошлого года. Был воспитанником академий «Зенита» и «Спартака», но вместо профессионального спорта выбрал путь футбольного агента.