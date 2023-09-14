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Жителя Тульской области, зарезавшего собутыльника, заключили под стражу
Фото из архива Myslo

Жителя Тульской области, зарезавшего собутыльника, заключили под стражу

Конфликт между жителями Плавска закончился летальным исходом.

В Плавском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины. Ему вменяют причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

12 сентября подозреваемый распивал алкоголь вместе со своим приятелем в доме на ул. Красноармейской. Произошёл конфликт, на почве которого он схватил нож и пырнул обидчика в ногу. Пострадавший потерял сознание и скончался на месте. Обвиняемый скрылся.

— В настоящее время злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

По уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего: проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.

Автор:
сегодня, в 14:10 0
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