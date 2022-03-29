На трассе возле Северной Мызы в ДТП попала маршрутка с пассажирами: пострадали три человека

Фото прокуратуры и ГУ МЧС по Тульской области.

Авария случилась 29 марта 2022 года около 8.30 в районе дома № 6 по ул. Героя России Горшкова (Северная Мыза) на автодороге Тула — Белев.

29-летняя водитель Škoda Fabia выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с микроавтобусом ГАЗ, перевозящим пассажиров по маршруту № 158К «Тула — Рассвет». По предварительной информации, женщина не справилась с управлением. От удара легковушка и маршрутка съехали в кювет, при этом микроавтобус врезался в дерево.

Спасатели прибыли на место аварии в кратчайшие сроки, оказали пострадавшим первую помощь и отключили аккумуляторы транспортных средств.

В результате происшествия пострадали 69-летняя пассажирка маршрутки, женщина-водитель легковушки. С различными травмами они доставлены в больницу. 29-летний пассажир Škoda Fabia после оказания медицинской помощи в больницу не поехал, госпитализация ему не потребовалась.

Проверку по факту ДТП организовала прокуратура Тульской области.

Проведение проверок поручено прокуратурам Советского района Тулы и Ленинского района. В ходе них прокуроры дадут оценку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения перевозчиком (ООО «Движение», зарегистрированное в Советском районе) при перевозке пассажиров и багажа, а также органами и организациями при осуществлении безопасности на указанном участке автодороги.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.