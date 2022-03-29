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На трассе возле Северной Мызы в ДТП попала маршрутка с пассажирами: пострадали три человека
Фото прокуратуры и ГУ МЧС по Тульской области.

На трассе возле Северной Мызы в ДТП попала маршрутка с пассажирами: пострадали три человека

Публикуем подробности и фото с места происшествия.

Авария случилась 29 марта 2022 года около 8.30 в районе дома № 6 по ул. Героя России Горшкова (Северная Мыза) на автодороге Тула — Белев.
 
29-летняя водитель Škoda Fabia выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с микроавтобусом ГАЗ, перевозящим пассажиров по маршруту № 158К «Тула — Рассвет». По предварительной информации, женщина не справилась с управлением. От удара легковушка и маршрутка съехали в кювет, при этом микроавтобус врезался в дерево.
 
Спасатели прибыли на место аварии в кратчайшие сроки, оказали пострадавшим первую помощь и отключили аккумуляторы транспортных средств.
 
В результате происшествия пострадали 69-летняя пассажирка маршрутки, женщина-водитель легковушки. С различными травмами они доставлены в больницу. 29-летний пассажир Škoda Fabia после оказания медицинской помощи в больницу не поехал, госпитализация ему не потребовалась.
 
Проверку по факту ДТП организовала прокуратура Тульской области.
Проведение проверок поручено прокуратурам Советского района Тулы и Ленинского района. В ходе них прокуроры дадут оценку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения перевозчиком (ООО «Движение», зарегистрированное в Советском районе) при перевозке пассажиров и багажа, а также органами и организациями при осуществлении безопасности на указанном участке автодороги.
 
По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.
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На трассе возле Северной Мызы в ДТП попала маршрутка с пассажирами: пострадали три человека, Фото: 1
На трассе возле Северной Мызы в ДТП попала маршрутка с пассажирами: пострадали три человека, Фото: 2
На трассе возле Северной Мызы в ДТП попала маршрутка с пассажирами: пострадали три человека, Фото: 3
На трассе возле Северной Мызы в ДТП попала маршрутка с пассажирами: пострадали три человека, Фото: 4
На трассе возле Северной Мызы в ДТП попала маршрутка с пассажирами: пострадали три человека, Фото: 5
На трассе возле Северной Мызы в ДТП попала маршрутка с пассажирами: пострадали три человека, Фото: 6
На трассе возле Северной Мызы в ДТП попала маршрутка с пассажирами: пострадали три человека, Фото: 7
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
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