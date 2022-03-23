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В Щёкинском районе медсестра подделала рецепты ради психотропов

В Щёкинском районе медсестра подделала рецепты ради психотропов

Приговор 58-летней женщине вынесли сегодня, 23 марта.

В Щёкино 58-летняя местная жительница признана виновной в подделке рецептов, дающих право на получение психотропных веществ, сообщили Myslo в пресс-службе районного суда.
 
Судом установлено, что 4 марта 2021 года обвиняемая, работавшая медсестрой, подделала рецептурные бланки на выдачу психотропных препаратов, в которых пациенты на самом деле не нуждались, поставив на них печать и подпись врача-терапевта. 9 марта того же года женщина по пяти рецептам незаконно получила пять упаковок психотропного лекарственного препарата.
 
Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в 15 000 рублей.
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:20 +3
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Тульская областьЩекинопсихотропымедсестраприговор суда

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