В Щёкинском районе медсестра подделала рецепты ради психотропов

В Щёкино 58-летняя местная жительница признана виновной в подделке рецептов, дающих право на получение психотропных веществ, сообщили Myslo в пресс-службе районного суда.

Судом установлено, что 4 марта 2021 года обвиняемая, работавшая медсестрой, подделала рецептурные бланки на выдачу психотропных препаратов, в которых пациенты на самом деле не нуждались, поставив на них печать и подпись врача-терапевта. 9 марта того же года женщина по пяти рецептам незаконно получила пять упаковок психотропного лекарственного препарата.

Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в 15 000 рублей.