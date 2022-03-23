Прокуратура ищет виновника загрязнения реки Воронки нефтепродуктами

22 марта помощник природоохранного прокурора и сотрудник министерства природных ресурсов и экологии выехали на Воронку ниже устья реки Михалковки.

В ходе осмотра на поверхности воды были замечены пятна и пленка, похожие на следы нефтепродуктов. Что это за вещество, пока неизвестно, его определят по результатам исследования отобранных проб воды.

Прокуратура запросила необходимую документацию на предприятиях, расположенных вблизи водных объектов, и проводит другие мероприятия, направленные на установление происхождения следов загрязнения.