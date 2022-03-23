Тулячки массово скупают прокладки и тампоны
Женщины поддались панике и решили сделать «месячные запасы». В минпромторге успокаивают: дефицита этой продукции в регионе нет. Не стоит скупать всё подчистую.
Тулячки начали массово скупать прокладки и тампоны. В некоторых магазинах города опустели полки со средствами женской гигиены. Конечно, кое-что осталось, но большого выбора нет.
Видимо, женщины опасаются, что товар может стать дефицитным или в разы подорожать. И из-за этого смели всё, что было.
Справедливости ради отметим, что такая обстановка не во всех магазинах. В более крупных с ассортиментом всё в порядке.
Myslo направил запрос в министерство промышленности и торговли Тульской области. Нам пояснили, что отсутствие товаров женской гигиены в ряде магазинов розничных сетей связано, прежде всего, с возросшим ажиотажным спросом.
Гигиенические средства имеют длительный срок хранения, их покупают про запас.
Что касается роста цен, он связан с подорожанием импортного сырья, транспортных расходов и ростом курса валют.
В министерстве заявили: риска дефицита этой продукции нет. Товар привозят в магазины регулярно.
Кроме того, сегодня на заседании Правительства РФ глава Минпромторга Денис Мантуров доложил Президенту, что складских запасов средств личной гигиены, товаров для детей и бытовой химии в России хватит на период от двух недель до трех месяцев торговли.
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