Тулячки массово скупают прокладки и тампоны

Женщины поддались панике и решили сделать «месячные запасы». В минпромторге успокаивают: дефицита этой продукции в регионе нет. Не стоит скупать всё подчистую.

Тулячки начали массово скупать прокладки и тампоны. В некоторых магазинах города опустели полки со средствами женской гигиены. Конечно, кое-что осталось, но большого выбора нет.

Видимо, женщины опасаются, что товар может стать дефицитным или в разы подорожать. И из-за этого смели всё, что было.

Справедливости ради отметим, что такая обстановка не во всех магазинах. В более крупных с ассортиментом всё в порядке.

Myslo направил запрос в министерство промышленности и торговли Тульской области. Нам пояснили, что отсутствие товаров женской гигиены в ряде магазинов розничных сетей связано, прежде всего, с возросшим ажиотажным спросом.

Гигиенические средства имеют длительный срок хранения, их покупают про запас.

Что касается роста цен, он связан с подорожанием импортного сырья, транспортных расходов и ростом курса валют.

В министерстве заявили: риска дефицита этой продукции нет. Товар привозят в магазины регулярно.

Кроме того, сегодня на заседании Правительства РФ глава Минпромторга Денис Мантуров доложил Президенту, что складских запасов средств личной гигиены, товаров для детей и бытовой химии в России хватит на период от двух недель до трех месяцев торговли.