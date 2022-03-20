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В Туле временно ограничат остановку и стоянку на площади Московского вокзала и Красноармейском проспекте
Ограничение продлится с вечера 20-го до полудня 21 марта.
Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы информирует:
Для обеспечения безопасности дорожного движения с 18:00 20 марта до 12:00 21 марта будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств на площади Московского вокзала и по Красноармейскому проспекту на участке от ул. Дмитрия Ульянова до площади Московского вокзала.
О причинах введения ограничения не сообщается.
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