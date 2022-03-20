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В Туле временно ограничат остановку и стоянку на площ­ади Московского вокз­ала и Красноармей­ском проспекте
Изображение Hans Braxmeier с сайта Pixabay

В Туле временно ограничат остановку и стоянку на площ­ади Московского вокз­ала и Красноармей­ском проспекте

Ограничение продлится с вечера 20-го до полудня 21 марта.

Управление по тран­спорту и дорожному хозяйству администрац­ии города Тулы инфор­мирует:

Для обеспечения бе­зопасности дорожного движения с 18:00 20 марта до 12:00 21 марта будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспор­тных средств на площ­ади Московского вокз­ала и по Красноармей­скому проспекту на участке от ул. Дмитрия Ульянова до площ­ади Московского вокз­ала.

О причинах введения ограничения не сообщается.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:28 0
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