новости
новости
Регистрация
В Туле водителя «Заз» оштрафовали за езду по пешеходной дорожке
Кадр из видео

В Туле водителя «Заз» оштрафовали за езду по пешеходной дорожке

Нарушителю ПДД предстоит пополнить казну на 2000 рублей.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности водителя автомобиля «ЗАЗ», который решил проехаться по пешеходной дорожке вдоль проспекта Ленина и благодаря бдительной тулячке попал в нашу рубрику «Накажи автохама».

В отношении виновника вынесено постановление об административном правонарушении по части 2 ст. 12.15 КоАП РФ «Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД». Водителю назначен административный штраф на 2000 рублей.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер: +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

Сюжет: Накажи автохама
В Барсуках КамАЗ едва не сбил подростка на пешеходном переходе: видео
Дежурная часть
В Барсуках КамАЗ едва не сбил подростка на пешеходном переходе: видео
сегодня, в 16:10, 33 1284 0
«Накажи автохама»: можно ли не заметить дорожные знаки?
Дежурная часть
«Накажи автохама»: можно ли не заметить дорожные знаки?
сегодня, в 09:01, 115 1940 1
«Накажи автохама»: так торопился, что не стал ждать стрелку для поворота налево
Дежурная часть
«Накажи автохама»: так торопился, что не стал ждать стрелку для поворота налево
12 марта, в 20:01, 107 2478 4
«Накажи автохама»: в Туле миллиметровщик на автобусе едва не спровоцировал ДТП
Дежурная часть
«Накажи автохама»: в Туле миллиметровщик на автобусе едва не спровоцировал ДТП
11 марта, в 15:29, 30 2638 7
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 18:40 +3
Другие статьи по темам
Событие
УГИБДД УМВД России по Тульской областиТульская Госавтоинспекцияадминистративный штрафезда по пешеходной дорожкенакажи автохама
Место
Тула
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области за неделю почти 5000 человек подхватили ОРВИ
В Тульской области за неделю почти 5000 человек подхватили ОРВИ
«Ростелеком» расширил сеть оптического доступа в интернет в частном секторе Тульской области
«Ростелеком» расширил сеть оптического доступа в интернет в частном секторе Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.