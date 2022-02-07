«Накажи автохама»: перепутал пешеходную дорожку с проспектом Ленина?

Тулячка Татьяна Б. прислала в редакцию видео, которое сняла на камеру своего мобильного телефона. На записи видно, как водитель седана ЗАЗ Chance едет по пешеходной дорожке.

«Снято 29 января 2022 года, примерно в 09.24. Проспект Ленина 102/3, ехал по пешеходной дорожке. Обращение в ГИБДД направлено», — сообщила автор видео.