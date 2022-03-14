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В Тульской области за неделю почти 5000 человек подхватили ОРВИ
Изображение Gundula Vogel с сайта Pixabay

В Тульской области за неделю почти 5000 человек подхватили ОРВИ

Это почти на 40% меньше, чем неделей ранее. Такие данные приводит областной Роспотребнадзор.

За вторую неделю марта в регионе зарегистрировано 4912 случаев ОРВИ. Это ниже эпидпорога недели на 43,8% и ниже предыдущей недели на 38%. В Туле вирусы подхватили 2444 человека. По данным лабораторного мониторинга, это вирусы не гриппозной этиологии.

В связи со снижением посещаемости среди детей по причине заболеваний ОРВИ на прошедшей неделе в Туле частично приостановлен образовательный процесс в 1 группе 1 детского сада и в 2 классах 2 школ.

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