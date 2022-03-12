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Фобос: Центральная Россия выберется из «мешка холода» к концу следующей недели

Фобос: Центральная Россия выберется из «мешка холода» к концу следующей недели

Правда немного погреться при плюсовой температуре несколько дней все же сможем в начале следующей недели.

Аномально холодная погода в центральной части Европейской России, вызванная ультраполярным вторжением, подошла к концу. В целом средняя температура воздуха была почти на 7°C ниже положенного по климату.

Сегодня небо закрыли облачные поля атмосферного фронта, вслед за которым в регион будут поступать более тёплые воздушные массы, сообщает центр «Фобос». В воскресенье и в понедельник днём будет уже до +3…+6°.

Однако волна тепла будет короткой, и уже во вторник циклон, проходящий по востоку территории Европейской России, затянет в регион новую порцию холодного арктического воздуха. В такой ситуации в ночь на среду температура опустится до -7…-10°C, а в четверг минимум составит -10…-13°C. Да и в дневные часы в эти дни будет лишь около 0°C.

«Только в пятницу мы начнёт выбираться из очередного мешка холода. Так что пока март теплом не балует, на текущий момент средняя температура воздуха первого весеннего месяца в столице составляет -3,3°, что немного ниже климатической нормы. Ну а начало метеорологической весны, т.е. устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0° в сторону положительных значений, скорее всего произойдёт в сроки, положенные по климату – 21-22 марта», – говорится на сайте центра.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:13 +3
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