Щекинец хотел поздравить подругу с 8 марта и угодил в полицию

Фото из архива Myslo

Теперь мужчине грозит судимость по статье «Кража».

В дежурную часть ОМВД по Щёкинскому району обратилась директор сетевого супермаркета. Женщина рассказала, что из торгового зала магазина на ул. Мира был украден флакон туалетной воды.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали вора — им оказался нигде не работающий и ранее судимый 40-летний местный житель.

Мужчина признался в содеянном и пояснил, что хотел подарить парфюм своей подруге. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.