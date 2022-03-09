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Щекинец хотел поздравить подругу с 8 марта и угодил в полицию
Фото из архива Myslo

Щекинец хотел поздравить подругу с 8 марта и угодил в полицию

Теперь мужчине грозит судимость по статье «Кража».

В дежурную часть ОМВД по Щёкинскому району обратилась директор сетевого супермаркета. Женщина рассказала, что из торгового зала магазина на ул. Мира был украден флакон туалетной воды.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали вора — им оказался нигде не работающий и ранее судимый 40-летний местный житель.

Мужчина признался в содеянном и пояснил, что хотел подарить парфюм своей подруге. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 07:40 0
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Тульская областьЩекинский район

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