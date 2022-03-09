Тульские коммунальщики начали подготовку к весне

Эту тему глава городской администрации Дмитрий Миляев обсудил с начальником управления по благоустройству Александром Корнеичевым.

В межсезонье Тулу ждёт масштабная генеральная уборка: будет проводиться сбор уличного смета, мойка тротуаров, остановочных площадок и павильонов, мостов, путепроводов, мойка и покраска бордюров и ограждений, очистка и покраска опор освещения.

По словам Александра Корнеичева, первым шагом подготовки к весенне-летнему периоду станет переоборудование коммунальной техники — во всех работах будет задействовано больше 110 машин и около 300 рабочих.

Дмитрий Миляев поручил приступить к переоборудованию части машин и, ориентируясь на погодные условия, начать работы по сбору смета и летучего мусора с главных улиц и мостов Тулы, а также наметить план первичных работ по уборке в каждом округе.

Мойка и покрасочные работы в Туле начнутся после установления круглосуточной плюсовой температуры. Также в городе расконсервируют фонтаны и начнут работы по озеленению. Уже готовятся соответствующие аукционные процедуры.