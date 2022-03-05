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Водитель грузовой машины в Щёкино задавил пенсионерку: уголовное дело передано в суд

Водитель грузовой машины в Щёкино задавил пенсионерку: уголовное дело передано в суд

Погибшей было 77 лет.

В Щекино 38-летний местный житель обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
В ходе следствия установлено, что 29 октября 2021 года водитель-экспедитор грузового автомобиля на парковке одного из магазинов Щёкинского района осуществлял разгрузку товара. Завершив разгрузку, мужчина сел за руль и, не убедившись в отсутствии пешеходов, начал движение задним ходом, совершив наезд на 77-летнюю женщину. От полученных повреждений пенсионерка скончалась на месте происшествия.
 
Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.
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