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В Новомосковске в ДТП пострадали два человека

В Новомосковске в ДТП пострадали два человека

Оба самостоятельно обращались в больницу за медицинской помощью.

Утром 5 марта на Рязанском шоссе в Новомосковске произошло ДТП. Кадры с места аварии появились в социальных сетях.
 
Предполагается, что 43-летний водитель Kia Rio не предоставил преимущество 25-летнему мужчине за рулем ВАЗ-2104. После столкновения иномарка вылетела с дороги на тротуар.
 
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали оба водителя. После происшествия они самостоятельно обращались в больницу и были отпущены после оказания разовой медицинской помощи.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:29 0
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