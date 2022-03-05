В Новомосковске в ДТП пострадали два человека

Оба самостоятельно обращались в больницу за медицинской помощью.

Утром 5 марта на Рязанском шоссе в Новомосковске произошло ДТП. Кадры с места аварии появились в социальных сетях.

Предполагается, что 43-летний водитель Kia Rio не предоставил преимущество 25-летнему мужчине за рулем ВАЗ-2104. После столкновения иномарка вылетела с дороги на тротуар.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали оба водителя. После происшествия они самостоятельно обращались в больницу и были отпущены после оказания разовой медицинской помощи.