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В Новомосковске из-за халатности рабочего химпредприятия погиб его начальник: уголовное дело передано в суд

В Новомосковске из-за халатности рабочего химпредприятия погиб его начальник: уголовное дело передано в суд

Трагедия произошла в конце лета этого года.

23 августа на одном из предприятий Новомосковска во время проведения электромонтажных работ скончался 33-летний мужчина. По данному факту следователями СУ СКР было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, 22-летний слесарь-электрик местного химпредприятия оставил открытыми ограждения токоведущих частей шинного разъединителя, не предотвратив доступ к нему посторонних лиц. 33-летний начальник участка, предполагая, что в месте проведения работ отсутствует напряжение, подошёл к устройству и получил поражение током в 6000 вольт. Он скончался на месте происшествия.

Уголовное дело в отношении 22-летнего обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

 

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