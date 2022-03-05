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Стрельба возле кафе в Суворове: дело по четырём статьям УК передано в суд
Фото из архива MySlo

Стрельба возле кафе в Суворове: дело по четырём статьям УК передано в суд

Злоумышленник избил двух несовершеннолетних девушек, выстрелил в мужчину и напал на правоохранителей.

Следователями Суворовского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя.

Он по четырём статьям УК РФ – «Причинение легкого вреда здоровью», «Хулиганство с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия», «Причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия» и «Применение насилия к представителю власти».

Ночью 12 декабря находясь возле кафе «Лимон», пьяный злоумышленник ударил по лицу двух 16-летних девушек, а затем достал из машины травматический пистолет и выстрелил в 27-летнего мужчину. Когда на место прибыли полицейские и росгвардейцы, он отказался проследовать в отдел и оказал сопротивление, напав на сотрудника Росгвардии и женщину-дознавателя.

Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Суворовского района, направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемый заключён под стражу.

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