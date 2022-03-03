Тулячка за два года перечислила мошенникам 4,5 млн рублей

Тулячка стала жертвой мошенников, лишившись 4 млн 500 тыс. рублей. С заявлением она обратилась в полицию.

41-летняя женщина рассказала, что в период с 2020 года по март текущего года под предлогом получения прибыли от игры на фондовой бирже она перечисляла деньги на счета мошенников. В итоге отдала им крупную сумму.

Потерпевшая сообщила полицейским, что знала о подобного рода мошенничествах из СМИ, но, видимо, думала, что с ней такого не произойдет.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Полиция Тульской области напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными.

Помните: все банковские операции по переводу денежных средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах.

Должна настораживать информация о необходимости перевода имеющихся денег на так называемые «защищенные» счета. Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена.

Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!