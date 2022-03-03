новости
новости
Регистрация
Тулячка за два года перечислила мошенникам 4,5 млн рублей

Тулячка за два года перечислила мошенникам 4,5 млн рублей

Женщина думала, что играет на фондовой бирже.

Тулячка стала жертвой мошенников, лишившись 4 млн 500 тыс. рублей. С заявлением она обратилась в полицию.

41-летняя женщина рассказала, что в период с 2020 года по март текущего года под предлогом получения прибыли от игры на фондовой бирже она перечисляла деньги на счета мошенников. В итоге отдала им крупную сумму.

Потерпевшая сообщила полицейским, что знала о подобного рода мошенничествах из СМИ, но, видимо, думала, что с ней такого не произойдет.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Полиция Тульской области напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными.

Помните: все банковские операции по переводу денежных средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах.

Должна настораживать информация о необходимости перевода имеющихся денег на так называемые «защищенные» счета. Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена.

Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 16:15 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
фондовая биржамошенники

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка насмерть забила знакомую табуретом
Тулячка насмерть забила знакомую табуретом
Житель Орла пытался купить в Туле крупную партию амфетамина и хранил дома экстази
Житель Орла пытался купить в Туле крупную партию амфетамина и хранил дома экстази
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.