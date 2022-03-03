Житель Орла пытался купить в Туле крупную партию амфетамина и хранил дома экстази

Мужчину осудили, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

В Туле 25-летний житель Орла Богдан Харламов признан виновным в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 17 июня 2020 года Харламов планировал приобрести в Туле 400 грамм амфетамина. Однако был задержан правоохранителями, которые чуть ранее задержали его подельника. В ходе обыска квартиры Харламова в Орле было обнаружено 240 таблеток экстази.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.