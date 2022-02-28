Весна в России начнется с похолодания и морозов

Фото из архива Myslo.

Весна в Центральной России начнется с похолодания. Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», такая погода установится из-за скандинавского антициклона.

Так, в ночь на вторник и среду морозы окрепнут до −5…−10 °С. В дневные часы столбики термометров дотянутся до нулевой отметки.

Синоптики говорят, что такое похолодание в начале весны является традиционным и просто вернет температурный фон в климатическое русло.

К пятнице воздух днем будет прогреваться до +1…+3 °С. А на выходных вернутся морозы.

Такой будет погода в Тульской области: