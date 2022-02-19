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В страшном ДТП под Тулой погиб водитель, ещё два человека пострадали

В страшном ДТП под Тулой погиб водитель, ещё два человека пострадали

Авария произошла утром 19 февраля на 186-м километре трассы «Крым».

Как стало известно Myslo, утром в субботу, 19 февраля, на 186-м километре трассы М-2 «Крым» под Тулой произошло серьёзное ДТП – столкнулись Chevrolet Lacetti и Ford Mondeo.

По словам очевидца, столкновение было лобовым – от удара водителя Chevrolet буквально вмяло в салон, он погиб на месте. Ещё два человека получили сочетанные травмы и были доставлены в Ваныкинскую больницу.

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