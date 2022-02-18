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«Педофилы выслеживают детей»: туляки распространяют фейк в родительских чатах

«Педофилы выслеживают детей»: туляки распространяют фейк в родительских чатах

Впервые информация о «преступниках с котятами» появилась в социальных сетях более 10 лет назад.

Туляки сообщают о массовой рассылке в родительских чатах сообщений, предупреждающих, о банде педофилов – якобы преступники специально выслеживают детей, а затем выбрасывают из машины котёнка или щенка и просят свою жертву помочь поймать его, а затем похищают.

Эта информация не соответствует действительности – впервые картинка с «ориентировкой» появилась в социальных сетях более 10 лет назад и с тех пор «гуляет» по Интернету.

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вчера, в 21:42 +4
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