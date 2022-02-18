В Заокском районе в 2022 году отремонтируют 27 дорог

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В ходе встречи с главой администрации Заокского района Александром Атаянцем губернатор Алексей Дюмин обратил внимание на ремонт дорог. В районе большая дорожная сеть – более 600 км. Александр Атаянц рассказал, что в этом году планируется отремонтировать 27 дорог. Они отобраны с учетом обращений жителей.

При формировании Программы социально-экономического развития области до 2026 года жители района попросили построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Спортивных объектов в районе не хватает – их всего 8, половина – это уличные площадки для воркаута.

Для строительства ФОКа уже определен участок, теперь нужно подготовить проектно-сметную документацию. Алексей Дюмин поручил главе администрации в течение года завершить проектирование и сообщил, что средства на строительство ФОКа будут выделены из регионального бюджета в 2024 году. Кроме того, администрации поручено подобрать места для размещения двух уличных многофункциональных спортивных площадок.

Губернатор отметил, что близость района к столице дает дополнительные возможности для привлечения инвестиций и развития малого и среднего бизнеса.

– Еще раз напоминаю всем главам администраций, что важно внимание к проблемам жителей и личная включённость в их решение. В этом залог нашего успеха. Если не получается решить проблему самостоятельно, правительство всегда готово помочь и провести работу сообща. Это наша общая задача, – подчеркнул Алексей Дюмин.