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Крупный пожар в ангаре на Комбайновом заводе в Туле: фоторепортаж

Крупный пожар в ангаре на Комбайновом заводе в Туле: фоторепортаж

Площадь возгорания достигла 1500 кв. м.

Сообщение о пожаре в одном из ангаров, где хранился пластик, на ул. Щегловская засека в Туле на территории Комбайнового завода на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило 15 февраля в 22:25. 

Как сообщает корреспондент Myslo, на месте крупного пожара на территории Комбайнового завода находится 8 пожарных расчётов - 49 человек. 

На данный момент пламенем объят весь ангар площадью в 1500 кв. м, но огонь локализован и угрозы распространения его на соседние здания нет. Сейчас перед пожарными стоит задача залить здание по всей площади, поэтому запрошена помощь пожарного поезда. 

В результате происшествия ангар выгорел по всей площади, произошло обрушение кровли. Пострадавших нет. 

Также сообщается, что на место ЧП прибыл начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов и глава администрации Тулы Дмитрий Миляев. 

Причина пожара устанавливается.

 
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Крупный пожар в ангаре на Комбайновом заводе в Туле: фоторепортаж, Фото: 1
Крупный пожар в ангаре на Комбайновом заводе в Туле: фоторепортаж, Фото: 2
Крупный пожар в ангаре на Комбайновом заводе в Туле: фоторепортаж, Фото: 3
Крупный пожар в ангаре на Комбайновом заводе в Туле: фоторепортаж, Фото: 4
Крупный пожар в ангаре на Комбайновом заводе в Туле: фоторепортаж, Фото: 5
Крупный пожар в ангаре на Комбайновом заводе в Туле: фоторепортаж, Фото: 6
Крупный пожар в ангаре на Комбайновом заводе в Туле: фоторепортаж, Фото: 7
Крупный пожар в ангаре на Комбайновом заводе в Туле: фоторепортаж, Фото: 8
Крупный пожар в ангаре на Комбайновом заводе в Туле: фоторепортаж, Фото: 9
Крупный пожар в ангаре на Комбайновом заводе в Туле: фоторепортаж, Фото: 10
Крупный пожар в ангаре на Комбайновом заводе в Туле: фоторепортаж, Фото: 11
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 00:39 +3
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На территории комбайнового завода в Туле загорелся ангар
На территории комбайнового завода в Туле загорелся ангар
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