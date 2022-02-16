Крупный пожар в ангаре на Комбайновом заводе в Туле: фоторепортаж

Сообщение о пожаре в одном из ангаров, где хранился пластик, на ул. Щегловская засека в Туле на территории Комбайнового завода на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило 15 февраля в 22:25.

Как сообщает корреспондент Myslo, на месте крупного пожара на территории Комбайнового завода находится 8 пожарных расчётов - 49 человек. На данный момент пламенем объят весь ангар площадью в 1500 кв. м, но огонь локализован и угрозы распространения его на соседние здания нет. Сейчас перед пожарными стоит задача залить здание по всей площади, поэтому запрошена помощь пожарного поезда.

В результате происшествия ангар выгорел по всей площади, произошло обрушение кровли. Пострадавших нет.

Также сообщается, что на место ЧП прибыл начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов и глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.